«Яндекс» просит Lada, BAIC и Chery о поставках машин для такси

Крупнейший российский интернет-гигант «Яндекс» разослал автомобильным компаниям Lada, BAIC и Chery предложение начать поставки ему автомобилей, которые будут использоваться для работы в сервисе «Яндекс.Такси». Об этом стало известно изданию «Forbes». Как утверждает источник информации, для ежегодного обновления автопарка «Яндексу» необходимо около 50 тысяч машин.

Дефицит автомобилей в таксомоторных компаниях оказался вызван общей остановкой заводов в России, а также срывом цепочек поставок запчастей для них. В российском IT-гиганте проблему осознали, но пока отмечают, что острой нехватки машин в своем таксопарк не ощущают. Тем не менее, компания уже начала переговоры как с российскими, так и зарубежными автопроизводителями с целью найти источники пополнения парков на ближайшие годы.

Напомним, сервис «Яндекс.Такси» уже имеет в своих парках автомобили Lada и Chery. Однако от китайской BAIC в нем пока представлена машина только в единственном экземпляре. Речь идет о электромобиле EU5 R550, который ввезли в Россию через фирму Electric Motor Group. Машина обошлась компании в 2 миллиона 600 тысяч рублей. На обслуживание автомобиль еще не приезжал, поэтому о его надежности информации пока нет.

При этом ранее компания BAIC долгое время пыталась «зайти» на российский рынок, но несколько раз эта инициатива откладывалась.

Учитывая тот факт, что «Яндексу» необходимо порядка 50 тысяч машин в год (а это очень большая цифра), в BAIC Group наконец-то смогли бы реализовать свои планы относительно запуска бизнеса в России.

Впрочем, как пишет паблик «Русский автомобиль», не факт, что в линейке китайской марки найдется много моделей, подходящих под такси.