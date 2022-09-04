В Бельгии обнаружили автосалон-призрак со старыми Volvo без пробега

Дилерский центр Volvo закрылся более 30 лет назад, но сохранился в том виде, в котором находился на тот момент прекращения работы, до наших дней. В демонстрационном зале очевидцы обнаружили неиспользуемые седаны Volvo 240, превратившиеся в так называемые «капсулами времени».

Автосалон располагается в Бельгии, недалеко от города Мальмеди. Он не работает предположительно уже более тридцати лет, но в нем сохранились выставленные автомобили. Фотографиями необычной находки поделились пользователи Сети на странице «Abandoned, Rotten and Rusty Cars» в одной из популярных социальных сетей мира.

В шоу-руме выставлены четыре старых Volvo 240 в разных комплектациях. Седаны покрыты слоем пыли, но хорошо сохранились. Как ни странно, но эти «капсулы времени» оказались никому не нужны, даже несмотря на то, что на них никто и никогда не ездил. Причины, по которым их до сих пор не выкупили, остаются загадкой.

Volvo 240 была достаточно популярной моделью в то время. Седан и универсал выпускались с 1974 по 1993 год и оснащались бензиновыми, а также дизельными двигателями мощностью до 155 лошадиных сил.

Как отмечает автор фотографий, дилерский центр-призрак с автомобилями Volvo в Бельгии постепенно превращается в туристическую достопримечательность. Посмотреть на него в последние месяцы съезжается все больше людей.

По его словам, кажется, что время там застыло на месте, а внутри до сих пор можно увидеть даже старые буклеты и другие информационные журналы 30-летней давности.

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о заброшенном автосалоне Lada во Франции. Дилерский центр впервые обнаружили в 2017 году, а в 2021-м один из российских блогеров решил наведаться туда, посмотрев, что стало с автомобилями.