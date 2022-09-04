Новый универсал Москвич АЗЛК-2141 2022-2023 показали на рендерных фотозарисовках

Как известно, компания Renault покинула российский автомобильный рынок, продав собственный завод столичным властям. Теперь это предприятие носит название «Москвич» и готовится к производству некой линейки автомобилей, которая пока засекречена. Впрочем, если верить информации, появившейся еще в начале лета, новые модели «Москвича» могут построить на платформе китайского автопроизводителя JAC.

Одной из первых моделей Московского автомобильного завода может оказаться кроссовер, фигурирующий в планах компании под именем «Модель IV». Во времена АЗЛК этот автомобиль был универсалом и носил индекс 2141.

Теперь же им может оказаться кроссовер, построенный на платформе модели JAC S7, по габаритам схожей с Hyundai Santa Fe или Nissan X-Trail. Ее привод может быть только передним.

Автомобили, которые сейчас продаются в России, выпускают в Казахстане. Они оснащаются 1,5-литровыми моторами, выдающими 150 лошадиных сил, и роботизированной 6-скоростной трансмиссией.

Вместе с тем, если верить ранее слитой в Сеть информации, построенный на базе этой модели «Москвич» может получить еще и механическую коробку передач.

Ранее независимые дизайнеры показали в интернете, как могла бы выглядеть другая модель «Москвича», заявленная под наименованием «Модель III». Речь идет о лифтбэке, который автомобильные художники назвали «Коррида». В его основе лежит китайская модель JAC Sehol Yao.

Эта стильная легковушка могла бы получить под капот тот же мотор, которым комплектуется кроссовер JAC S7 на российском рынке. Речь идет о двигателе с индексом HFC4GC1.6E, который в Китае выдает 184 л.с., но у нас дефорсирован до 150 «лошадей».