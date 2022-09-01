Совершенно новую «Лада Копейку» 2023 показали в Сети на видео

Слухи о том, что компания «АвтоВАЗ» может заново разработать автомобиль «Лада Копейка», ходят уже давно, однако никаких предпосылок для этого до недавнего времени не было. Российский автогигант плотно работал с Renault и готовил широкий ряд новинок, которые так или иначе были связаны с французской компанией.

Однако с уходом «реношников» открылись многие незаполненные ниши, которые могут занять как китайские, так и российские компании. Независимые дизайнеры решили пофантазировать на этот счет, опубликовав видеоролик с автомобилем «Лада Копейка» 2023, который мог бы стать прямым наследником легендарного ВАЗ-2101.

По мнению авторов видеоролика и рендеров, в модельном ряду «АвтоВАЗа» возрожденная «Копейка» могла бы расположиться между автомобилями Lada Granta и Lada Vesta.

Ролик получил название «Все новое – забытое старое». По мнению его автора, «Копейку» можно было бы возродить, использовав для нее отечественную платформу, которая сейчас используется в Lada Vesta и ее обновленной версии NG.

Впрочем, судя по опубликованным изображениям, кардинальных изменений в дизайне возрожденной модели бы не произошло. Вместо жестяных бамперов автомобиль получил бы пластиковые, а головная оптика осталась бы круглой, как у оригинальной модели.

Хромированные элементы на кузове сохранились вплоть до нижнего молдинга, как и зеркала на «ножках», которые, правда, стали выглядеть более современно. Передние стойки получили затемнение, которое переходит во всю под- и надоконную линию.

Единственное, что заметно поменялось бы в передней части кузова модели, это радиаторная решетка, которая получила ячеистую структуру и надпись с названием марки в левой части.

Разумеется, ни о каком возрождении «Копейки» (по крайней мере пока) речи не идет и идти не может. «АвтоВАЗ» пытается справиться с одним из самых серьезных вызовов в своей истории и, по крайней мере, сохранить свой текущий модельный ряд.