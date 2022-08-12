Возрожденный ВАЗ-2101 «Копейка» показали на первом фото

С уходом с российского рынка западных автомобильных компаний компания «АвтоВАЗ» может задуматься о возрождении ряда своих моделей, которые раньше носили статус бестселлеров. Одной из них была родоначальница всей «вазовской классики» ВАЗ-2101». Независимые дизайнеры решили пофантазировать на этот счет, показав, как могла бы выглядеть Lada «Копейка» в современном мире.

Судя по опубликованным рендерам, по крайней мере с точки зрения форм-фактора возрожденная «Копейка» практически не отличается от оригинальной модели, вышедшей в продажу в 1970 году.

Основные перемены в экстерьере модели, судя по изображению, сосредоточатся в передней части, которая будет заметно осовременена. Так, к примеру, несмотря на то, что дизайнеры решили сохранить характерную круглую оптику «Копейки», они заменили радиаторную решетку, которая получила ячеистую структуру и надпись с названием бренда в левой части.

Хромированные бампера оригинала, естественно, уже не актуальны и не пройдут по обязательным процедурам безопасности, поэтому их заменили на традиционные пластиковые, хотя и сохранив отсылку к ним в виде двух хромированных линий, подпирающих нишу номерного знака.

Среди других нововведений стоит также отметить новые зеркала заднего вида и колесные диски необычного дизайна.

Как могла бы выглядеть корма возрожденной Lada «Копейка» дизайнеры не показали, но можно предположить, что в этой части кузова изменению подверглись бы задние фонари и бампер.

Что касается технической составляющей модели, то она могла бы перекочевать в новую «Копейку» с Lada Granta. В частности, речь идет об импортозамещенном двигателе ВАЗ-11182 рабочим объемом 1,6-литра и мощностью 90 лошадиных сил, которому на «АвтоВАЗе» обещают ресурс в 200 тысяч километров.

Разумеется, ни о каком возрождении «вазовской» классики речи (по крайней мере пока) не идет. «АвтоВАЗу» сейчас совсем не до новых моделей. Компания пытается максимально оперативно решить проблемы с поставщиками для возобновления сборки большинства своих актуальных проектов, но, похоже, на это уйдет немало времени.