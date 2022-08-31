Иран может вывести 4 новых модели на авторынок России в 2023 году

Идея привлечения иранских автопроизводителей к проектам развития промышленности в России была раскрыта летом 2022 года в рамках Петербургского экономического форума. Причем тогда речь шла не только о начале поставок таких машин в РФ, но и о совместном создании автомобильных платформ, которые в будущем лягут в основу новых проектов. С тех пор крупнейшие иранские автопроизводители Iran Khodro и SAIPA подтвердили свои намерения относительно российского рынка.

По мнению экспертов, в 2023 году в России могут начаться продажи сразу четырех моделей, родом из Ирана. Наиболее близко к этому сейчас находится компания Iran Khodro, которая считается крупнейшим автомобильным концерном на Ближнем Востоке.

В чуть более отдаленной перспективе появления в России находится продукция другого иранского автопроизводителя – SAIPA.

Iran Khodro Tara

Обе компании недавно привезли на выставку в Москву по одному своему седану. Речь идет о моделях Iran Khodro Tara и SAIPA Shanin. Перый по габаритам близок к Hyundai Solaris и Kia Rio и комплектуется 1,6-литровым двигателем мощностью 113 л.с., тогда как второй спроектирован на старой платформе Toyota, родом из 90-х, и оснащается полуторалитровой турбированной установкой, выдающей 110 лошадиных сил.

Вместе с тем, начали ходить слухи о том, что SAIPA Shanin может встать на конвейер недавно открытого завода «Москвич» в столичных Текстильщиках.

SAIPA Shanin

Судя по всему, именно эти две модели отправятся покорять Россию первыми. Причем произойдет это уже в 2023 году. Помимо них в очереди на экспансию нашего рынка стоят также такие компакты как Iran Khodro Dena и Runna, а также небольшой седан SAIPA Saina и хэтчбек Quick.

Какие из них появятся в РФ в следующем году, пока официально не подтверждено.