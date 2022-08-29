«Москвич» может начать выпускать конкурента Lada Granta по цене в миллион рублей

О том, что компания «Москвич» возвращается, стало известно этой весной. Легендарный советский автомобильный бренд возродили за счет завода Renault, который французский автогигант передал в пользование руководства столицы. Долгое время в Сети ходили слухи о том, что в качестве «Москвичей» выступят автомобили китайской марки JAC, но сотрудничество с другими автопроизводителями не исключалось.

Учитывая стремление иранских автопроизводителей заменить в России продукцию ушедших европейских брендов Московский автомобильный завод мог бы начать производство на своих мощностях совсем других машин, к примеру локализовать одну из недорогих и хорошо оснащенных моделей Iran Khodro, которая составила бы конкуренцию Lada Granta.

Речь идет о седане Dena, в основе которое лежит модернизированная платформа Peugeot 405.

Автомобиль дебютировал в далеком 2015 году и представляет собой одну из разновидностей рестайлинга хорошо известного на российском рынке седана Samand, который присутствовал в продаже у нас с 2006 по 2009 годы, но популярности так и не снискал. Поняв, что внешне автомобиль напоминает о «Саманд», который прославился низким качеством сборки, высокой ценой и ржавеющим кузовом, иранцы экстренно соорудили другую версию Dena+, отличавшуюся от оригинальной модели измененными боковыми панелями.

Несмотря на то, что Dena+ представляет собой автомобиль не самого дорого сегмента, в его оснащение в Иране входят кондиционер, мультимедийная система, камера заднего вида, мультируль, круиз-контроль, «парктроники», электростеклоподъемники и «противотуманки».

В качестве двигателя седан использует 1,7-литровый бензиновый атмосферный мотор, выдающий 105 лошадиных сил, связку которому составляет 5-скоростная МКПП.

В случае локализации Iran Khodro Dena+ на «Москвиче» автомобиль будет стоить около 1 миллиона рублей, а в модельной иерархии расположится чуть выше «вазовской» Lada Granta.