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Стоянки Владивостока забиты автомобилями из Японии

От: Алексей Шмидт
12483 port EU

С укреплением рубля по отношению к иностранным валютам, а также дефицитом новых автомобилей в стране, в России начал набирать тренд на покупку подержанной машины за рубежом. Одними из главных рынков для россиян стали Япония и Объединенные Арабские Эмираты, к которым затем присоединились соседний Казахстан и даже Китай. Но все же основной спрос приходится на рынок «страны восходящего солнца». 

Все это привело к тому, что практически все стоянки во Владивостоке заполнены автомобилями, а менеджеры компаний, занимающихся приобретением подержанных машин в Японии на аукционах, не успевают отвечать на звонки клиентов.

По информации издания «VL», их количество обращений потенциальных покупателей доходить до нескольких сотен ежедневно. При этом, разумеется, возросший спрос на автомобили из Японии заставил активизироваться и мошенников.

Cars literally stacked up at the port Getty

Вместе с тем, популярностью пользуются не только японские, но и китайские, а также корейские автомобили, которые завозят в Россию новыми и продают в дилерских центрах. 

Как отмечают очевидцы, автомобили буквально «гроздями» свисают с палуб грузовых судов, а также занимают практически все свободное место на причалах и стоянках.

По словам экспертов, проблема оказалась вызвана в первую очередь даже не ростом спроса на подержанные легковушки и новые машины из Японии, а уходом из России иностранных компаний, предоставлявших широкий контейнерный флот. Их место заменили другие игроки (преимущественно из Азии), который обладают флотом меньшего тоннажа, что привело к увеличению количества судов и уплотнило трафик в портах. 

Ранее стало известно о том, что самыми популярными на японских аукционах для поставок в Россию являются автомобили компаний Toyota, Honda и Nissan. При этом в модельной подборке наибольший спрос отмечен за Toyota Prius, Honda Freed, Nissan Leaf, а также Toyota Land Cruiser Prado.

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