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Chery отказалась выпускать автомобили на «УАЗе»

От: Алексей Шмидт
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Компания Chery, ранее объявившая о планах найти в России партнера, через которого будет организовано производство ее машин в стране, отказалась от идеи работы с компанией «УАЗ». Об это сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Как утверждает газета, в Chery приняли решение отказаться от сотрудничества с «Соллерс авто» (владеет «УАЗом») из-за ограничений со стороны Европейского союза, под которые российский автопроизводитель попал в начале июня. 

В качестве одного из вариантов, который рассматривает китайская сторона, называется возможность локализации производства на другой площадке «Соллерс». Впрочем, другой источник утверждает, что в Chery уже рассматривают иные схемы организации производства в РФ, включая занятие одного из заводов автопроизводителей, которые примут решение уйти из России. О каких именно предприятиях и компаниях идет речь – не уточняется. 

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Как отмечает источник информации, компания Chery рассматривает возможность локализации своих машин не под собственным головным брендом, а под одним из суббренов, которых сейчас она насчитывает три. Один из них уже представлен в России – это Exeed, однако два других (Omoda и Jetour) пока нет. Какой из них будет выбран компанией неизвестно.

Первые слухи о возможной локализации автомобилей марки Chery на «УАЗе» появились еще в начале 2022 года, когда на конвейере Ульяновского автозавода заметили неокрашенный кузов кроссовера Tiggo 8.

Тогда предполагалось, что китайская сторона проводит аудит площадки, в случае успеха которого с конвейера «УАЗа» начнут сходить «поднебесные» кроссоверы, но с тех пор никаких подробностей о возможной кооперации двух автогигантов не появлялось.

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Еще одно доказательство в целом что китайцы нам не друзья и помогать в прочем не собираются, санкций они испугались. Главное нашей стране не оказаться в роли ослабленной антилопы, которую разодрали голодные волки.

КОММЕНТАРИИ

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