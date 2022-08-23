Новый кросс-купе Suzuki YTB: раскрыты подробности 

Компания Suzuki в последние годы начала вести себя в своей продуктовой стратегии очень агрессивно. Компания уже выпустила новый Brezza, новый Baleno и новое поколение Alto K10, а также обновленные версии существующих моделей. Видя растущий спрос на SUV, компания запланировала создание 4-5 новых моделей для этого сегмента.

Последней новинкой японцев оказался вседорожник Grand Vitara, который с выходом в продажу в сентябре станет конкурентом Hyundai Creta и Kia Seltos. Позже к нему присоединятся 5-дверный вариант внедорожника Jimny и новый 7-местный кроссовер, который получит купеобразный кузов.

Для новинки еще не определили официальное название, поэтому пока она проходит под заводским наименованием YTB. Дебют модели, прототипы которой сейчас проходят тестовые испытания на дорогах общего пользования, намечен на январь 2023 года.

Технических подробностей о новинке пока нет, но ходят слухи, что в ее основе будет лежать новая модульная платформа HEARTECT, использовавшаяся в последней генерации 5-дверки Baleno.

В модельном ряду Suzuki кросс-купе YTB расположится между вседорожниками Brezza и Grand Vitara. Причем продавать новинку планируют через дилерскую сеть премиального класса NEXA.

Линейка двигателей новинки «Сузуки» с большой долей вероятности должна включить в себя бензиновый мотор Boosterjet с довеском виде стартер-генератора, помимо которой у модели будет вариант с 1,5-литровым агрегатом в составе мягко-гибридной силовой установки, а также 1,2-литровый бензиновый мотор, сочетающийся с МКПП или вариатором.