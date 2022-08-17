Suzuki выпустит новый купеобразный кроссовер: первые изображения

Компания Suzuki продолжает расширять линейку своих SUV. Вслед за недавней премьерой Grand Vitara, которая оказалась техническим клоном Toyota Urban Cruiser Hyryder и будет конкурировать с Hyundai Creta и Kia Seltos, японцы готовят 5-дверный вариант внедорожника Jimny, а также новый купеобразный «паркетник», который пока проходит под заводским обозначением YTB. Как будет выглядеть последний решили показать независимые дизайнеры «SRK Designs».

В настоящее время новый кросс-купе Suzuki находится на стадии тестирования и неоднократно попадал в объективы камер автомобильных папарацци. Шпионские изображения демонстрировали, что его дизайн и стиль будут вдохновлены премиальным хэтчбеком Baleno и концептом Futuro-e Coupe SUV. Дебют последнего состоялся на выставке Auto Expo 2020.

По мнению авторов рендерных изображений, новая модель Suzuki будет иметь трапециевидную решетку радиатора с хромированной отделкой (как у Grand Vitara), низко посаженные фары и высоко расположенные светодиодные блоки дневных ходовых огней.

Рендер: SRK Designs

Такие элементы дизайна, как квадратные колесные арки, черная облицовка кузова, легкосплавные диски, выраженный задний бампер, лобовое стекло и интегрированный в крышку багажника спойлер, должны подчеркнуть внешность кросс-купе.

Что касается его опциональной составляющей, то автопроизводитель, скорее всего, оснастит автомобиль такими передовыми функциями, как беспроводная зарядка телефона, технология подключенного автомобиля, сенсорный экран информационно-развлекательной системы с возможностью подключения смартфона, камера 360 градусов, проекция на лобовое стекло (HUD), шесть подушек безопасности и многими другими.

О технических характеристиках модели говорить пока рано. Впрочем, скорее всего, новый кроссовер Suzuki YTB будет комплектоваться мягкой гибридной силовой установкой, которую кросс-купе может позаимствовать у нового поколения «паркетника» Brezza, который оснащается 1,5-литровым гибридным бензиновым двигателем K15C.