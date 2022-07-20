Компания Suzuki представила новый кроссовер, созданный в кооперации с Toyota. Автомобиль является техническим клоном «тойотовской» модели Urban Cruiser Hyryder, который был представлен в начале июля. Для модели было выбрано новое-старое название: Grand Vitara. Такое имя одно время носили внедорожники Suzuki, однако новинка представляет собой новомодный сегмент кроссоверов.

Внешне побратим Toyota Urban Cruiser Hyryder отличается от своего родственника только дизайном передней части кузова и кормы, а также иными колесными дисками и декором интерьера. В техническом плане модель и вовсе представляет собой собственную разработку Suzuki, поскольку была спроектирована на платформе Global C.

Длина новинки составляет 4345 мм, ширина – 1795 мм, высота – 1645 мм. Таким образом, новая Grand Vitara оказалась немного крупнее своего предшественника.

Интерьер модели выполнен в традиционном для современных «Сузуки» ключе со сложной архитектурой передней панели и слегка возвышающимся над торпедо дисплеем мультимедийной системы (он может быть как 7-дюймовым для базовой версии, так и 9-дюймовым для «топовых» вариантов).

Опциональный список кроссовера включает в себя такие прелести цивилизации, как: цифровой щиток приборов размером семь дюймов, проекцию на лобовое стекло, панорамную крышу, кожаный салон и вентиляцию передних сидений.

По части агрегатной линейки сюрприза не произошло. Она оказалась идентичной кроссоверу Toyota Urban Cruiser Hyryder, включив в себя полуторалитровый бензиновый «атмосферник» Suzuki мощностью 103 лошадиные силы и 137 Нм. Связку ему составляет довесок в виде 12-вольтового стартер-генератора и литий-ионной батареи на 6 Ач. Список трансмиссий включил в себя 5-скоростную МКПП или 6-диапазонный «автомат». Опционально можно выбрать полноприводную версию.

В качестве альтернативы предложена полноценная гибридная силовая установка, разработчиком которой является Toyota. В ее основе лежит 1,5-литровый бензиновый безнаддувный мотор, работающий в связке с электрическим двигателем и электромеханическим вариатором. Суммарная отдача такого тандема равна 115 «силам», но привод может быть только передним.

В продажу новая Suzuki Grand Vitara поступит этой осенью. Конкурировать на развивающихся рынках ему предстоит с такими бестселлерами, как Hyundai Creta, Kia Seltos, Volkswagen Taigun и Skoda Kushaq.