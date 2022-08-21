Полностью новый Lada XRay показали на рендерных фотозарисовках

Как известно, Lada XRay остается одной из самых непростых моделей в линейке компании. Автомобиль имеет невысокую степень локализации, поэтому заниматься его производством весьма проблематично. Все это побудило «АвтоВАЗ» отложить возобновление сборки приподнятого хэтчбека до 2023 года. При этом ходят слухи, что на конвейер XRay, скорее всего, не вернется. Независимые дизайнеры решили показать, как мог вы выглядеть «ИксРей», если бы ему дали возможность пережить обновление.

Показанный на фирменных картинках изданием «Quto» автомобиль выглядит заметно посвежевшее и современнее, чем дореформенный. Автомобиль в своем рестайлинге пошел по тем же стопам, которые использовались при формировании экстерьера обновленной Vesta NG.

Так, к примеру, новой Lada XRay достались бы более массивные бамперы, новая головная оптика, увеличенные шильдики с названием марки, модернизированная радиаторная решетка с новым рисунком, который использует новая версия Vesta Cross.

Перемены в задней части кузова затронули бы бампер, который мог получить две прорези фальшвыхлопа, а венчать картину пришлось бы фонарям, получившим светодиодную «начинку».

Рендер: Никита Чуйко

Решение отказаться от Lada XRay кажется для «АвтоВАЗа» вполне логичным. Автомобиль никогда не мог похвастать высокой популярностью на рынке по сравнению даже со своими близкими соседями по конвейеру (тот же Largus). С выходом в продажу дилеры реализовали всего 161 тысячу таких хэтчбеков, что можно назвать неудовлетворительным результатом, учитывая средства, которые были вложены в этот проект.