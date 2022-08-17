С уходом компании Renault из России и передачей на баланс властей Москвы предприятия в столице, которое в начале лета было переименовано в «Москвич», возник резонный вопрос – что будет с автомобилями, которые сходили с конвейера этого завода кроссоверы Duster, Arnaka и Kaptur. И если исчезновение двух последних не станет для российского рынка серьезной потерей, то с «Дастером» возникают вопросы.

Логичным шагом для «АвтоВАЗа» и Renault была бы переброска конвейерной линии, занимавшейся выпуском Duster, в Тольятти, а также возобновление выпуска кроссовера, но уже под брендом Lada и новым названием. Независимые дизайнеры решили пофантазировать на этот счет, опубликовав рендеры кроссовера Lada Dust 4×4.

Судя по выложенным изображениям, возрожденный под маркой «Лада» кроссовер пережил бы незначительные изменения в дизайне. Ему досталась бы слегка другая радиаторная решетка, которая используется на автомобилях «АвтоВАЗа», а также фирменная «вазовская ладья», расположенная на месте эмблемы Renault.

В остальном же облик Lada Dust 4×4 практически полностью повторяет экстерьер оригинального «паркетника», который долгое время оставался одной из самых популярных моделей Renault в России.

Разумеется, ни о каком возобновлении выпуска кроссовера Renault Duster под брендом Lada (по крайней мере пока) не идет. Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов объяснил, почему ждать перевода кроссовера на тольяттинский конвейер не стоит.

В случае, если компания пойдет на такой шаг, то ей придется выплачивать правообладателю в лице Renault так называемое «роялти», что сведет маржинальность проекта к минимуму, сделав его с финансовой точки зрения бессмысленным.