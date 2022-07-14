Глава «АвтоВАЗа» объяснил, почему кроссовера Lada Duster можно не ждать

С уходом компании Renault из России и сворачиванием производства французских моделей на заводе в Москве, который теперь носит название «Москвич», появились слухи о том, что производством популярного на нашем рынке кроссовера Duster может заняться «АвтоВАЗ». Новый глава тольяттинского автогиганта объяснил, почему выпуск модели Lada Duster пока остается под большим вопросом.

В беседе с изданием «РИА Новости» руководитель компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов отметил, что кроссовер Duster может стать для Lada такой же проблемой, которой сейчас является хэтчбек Lada XRay. Обе эти модели имеют низкую степень локализации и высокую долю компонентов, которые попали под санкции, что несет в себе определенные риски.

Еще одним фактором, из-за которого «АвтоВАЗ» не спешит с переводом «Дастера» на свой конвейер и его производством под брендом Lada, является обязательная выплата правообладателю в лице Renault (так называемое «роялти»).

По словам топ-менеджера, отдавая часть дохода с продаж Duster компания лишится практически всей маржи, что приведет к работе практически «вхолостую».

Так или иначе, но официального отказа от возобновления производства кроссовера Duster под собственным брендом от «АвтоВАЗа» пока нет. Компания прорабатывает этот вопрос, однако с решением пока не торопится. Предполагается, что оно точно не будет принято в течение этого года, а значит появление «паркетника» Lada Duster пока является весьма отдаленной и туманной перспективой.

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