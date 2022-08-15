Стали известны самые продаваемые автомобили в Казахстане

Продажи новых автомобилей в Казахстане продолжают расти. И частично в этом имеется вклад россиян, которые в последнее время начали ездить в соседнее государство за новыми машинами. Ранее мы рассказывали о том, какие нюансы ждут россиян, перегоняющих автомобили из Казахстана.

Согласно Ассоциации Казахстанского Автобизнеса (АКАБ), в июле казахстанские дилеры реализовали 10 тысяч 971 легковой автомобиль, включая легкие коммерческие машины. Для сравнения, в первый месяц лета этот показатель составлял 9 тысяч 860 единиц.

Самой популярной автомобильной маркой в стране оказался Chevrolet. На долю этого бренда пришлось 4 тысячи 4 продажи за июль, что на 29,4% выше, чем было зафиксировано по ходу аналогичного периода 2021 года.

Наиболее продаваемой моделью в линейке американского бренда стал седан Cobalt с результатом в 2 тысячи 796 реализованных машин.

Что интересно, один только он смог опередить разом весь Hyundai, который продал в июле в Казахстане всего 2 тысячи 607 своих машин, а также практически обойти суммарные результаты трех других популярных марок – Kia, Toyota и Lada, которые передали покупателям в середине лета 1 тысячу 350, 903 и 675 машин соответственно.

Что касается общих показателей, собранных с начала года, то в этом ТОП-е также главенствует Chevrolet – 16 тысяч 631 проданный автомобиль. Строчкой ниже располагается Hyundai с результатом в 15 тысяч 563 машины, а замыкает тройку Kia – 6 тысяч 906 единиц.

Возвращаясь к списку самых популярных машин в Казахстане в июле, то сразу за Chevrolet Cobalt расположился Chevrolet Nexia (957 продаж), третьим стал Kia Sportage (917 единиц), четвертым – Hyundai Tucson (810 машин), а пятым – Toyota Land Cruiser Prado (491 автомобиль).