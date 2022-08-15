Пикап Audi Q6 показали на первых рендерных изображениях

Как известно, руководство Audi рассматривает возможность выхода в сегмент пикапов, но по сегодняшний день не было никаких даже примерных предположений, как будет выглядеть первая такая модель ингольштадского бренда. И хотя немецкий бренд не дает на этот счет никаких подсказок, независимый цифровой художник Theottle решил изобразить пикап Audi Q6. Что интересно, в его основе лежит Ford Ranger.

Ford Ranger – это не случайно выбранный однотонный пикап, поскольку он имеет общую платформу с VW Amarok. Таким образом, мы предполагаем, что при желании Audi получила бы доступ к разработанной в Австралии лестнично-рамной архитектуре Ford, которая доказала свою состоятельность как в обычном пикапе, так и в мощном Ranger Raptor.

Для экстерьера компания Theottle использовала кузовные панели Audi Q6, внедорожника только для Китая, премьера которого состоялась в прошлом месяце на базе VW Atlas.

Это последний пример дизайна Audi, когда речь идет о неэлектромобильных предложениях, а его спортивные и в то же время прочные характеристики делают его идеальной отправной точкой для пикапа.

Как показано на видео, цифровой художник внес все необходимые изменения в Q6, чтобы сделать его совместимым с платформой пикапа.

Жесткие точки Ford Ranger / VW Amarok были оставлены без изменений, что видно по пропорциям и общей оранжерее.

Тем не менее, внешний вид и стилистические решения заимствованы у Q6, включая мускулистые передние и задние крылья, большие воздухозаборники в бампере, однорамную решетку радиатора и световые приборы во всю ширину кузова с причудливой светодиодной графикой.