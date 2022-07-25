Представлен Audi Q6: это самый большой кроссовер марки

Проект нового кроссовера Audi Q6 считается одним из первоочерёдных для ингольштадского автопроизводителя, поскольку стал первым, который делался с прицелом исключительно на китайский рынок. До этого все модели компании для «Поднебесной» были той или иной разновидностью уже продающихся в Европе машин (как правило речь шла об их длиннобазных модификациях). Но теперь у Audi в КНР появился полностью узконаправленный продукт, представляющий собой отдельную модель.

Название Q6 слегка вводит в заблуждение, если взглянуть на наименования других кроссоверов бренда. Автомобиль заметно крупнее того же Q7 и является самой габаритной моделью немецкой компании на сегодняшний день.

В основе Audi Q6 лежит платформа MLB, на которой был построен хорошо известный в России кроссовер Volkswagen Teramont. Их главное техническое сходство – одинаковая колесная база, составляющая 2980 мм. И на этом всё. В остальном автомобили между собой практически не пересекаются.

Длина Q6 составляет 5099 мм, ширина – 2014 мм, высота – 1784 мм. Кроссоверу досталась новомодная 2-ярусная светотехника спереди, а также широкий блок фонарей, проходящий через всю крышку пятой двери сзади.

В салоне нет и намека на интерьер Teramont. Дизайнеры установили внутри автомобиля сразу три дисплея, каждый из которых отвечает за отдельную функцию (комбинация приборов, мультимедиа и климатический блок).

Все Audi Q6 будут иметь три ряда сидений, но в начальных версиях на втором ряду установят 3-местный диван, тогда как в «топовых» исполнениях его место займут раздельные «капитанские» кресла с функциями обогрева, вентиляции и массажа.

Линейка двигателей нового Audi Q6 включит в себя бензиновые 2-литровые «наддувные» моторы мощностью 231 и 265 лошадиных сил, а также 2,5-литровый V6, выдающий 299 л.с. Связку всей этой троице составит 7-скоростной «робот» и система полного привода.

Прием заказов на Audi Q6 в Китае уже стартовал. За автомобиль просят 500 тысяч юаней, что эквивалентно сумме в 4 миллиона 300 тысяч рублей по текущему курсу. Продавать кроссовера за пределами «Поднебесной» в «Ауди» не планируют.