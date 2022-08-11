Индийские автомобили начали адаптировать под Россию

С уходом западных автопроизводителей встал вопрос о том, какие машины будут продаваться на российском рынке. Очевидно, что это будут «китайцы», но недавно появилась информация о возможном приходе в Россию иранского автопрома. При этом индийские автогиганты, по слухам, открывать новый для себя рынок пока не собирались. Однако, если верить новым сведениям, индийский автопром уже работает над тем, чтобы адаптировать свои автомобили для российских климатических условий.

Модели крупнейших автопроизводителей Индии, таких как Mahindra и Tata, всегда выпускались с учетом экспортных рынков, где температура воздуха колеблется в пределах +20°С – +50°С. Там практически не бывает морозов, поэтому двигатели их автомобилей не подходили под российские моторы.

Тем не менее, недавно стало известно, что обе эти компании работают над модернизацией дизельных силовых агрегатов своих машин, в рамках которой они будут адаптированы под экстремально низкие по меркам индийского автопрома температуры.

В числе моделей, которые в ближайшее время могут получить под капот новые варианты моторов, значатся: Tata Punch, Tata Harriet, Mahindra XUV300 и Mahindra XUV700, а заодно внедорожник Mahindra Thar.

Все это наводит на мысль, что индийские компании все же решились на экспансию российского рынка. Впрочем, это резко коррелирует с недавними заявлениями главы Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани, который назвал локализацию автомобилей индийский марок в России бессмысленной затеей.