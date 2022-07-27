В Россию может хлынуть поток из бюджетных легковушек из Индии

Индийский авторынок может похвастать наличием множества интересных и вполне доступных моделей, которые не представлены в России. С уходом из страны европейских компаний свою долю продолжают наращивать китайские автопроизводители. Но что, если дать возможность развивать свой автомобильный бизнес в РФ индийским автогигантам?

Теоретически такой вариант вполне возможен. Именно Индия недавно увеличила импорт российской нефти почти в 5 раз. Очевидно, Россия стремится к углублению партнерских связей с этой страной.

На сегодняшний день автомобильная промышленность Индии оценивается более, чем в 100 миллиардов долларов, занимая 8% от общего объема экспорта страны. В списке местных автопроизводителей фигурирует множество компаний: Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Ashok Leyland, Force Motors, Eicher Motors, Pravaig Dynamics, Royal Enfield, Hindustan Motors и многие другие. А в число моделей, которые производят эти бренды, входят как легковые седаны, хэтчбеки и кроссоверы, так и мотоциклы и даже автобусы с грузовиками.

В условиях укрепления российской валюты по отношению к мировым экспорт автомобилей из Индии выглядит вполне реалистичным, поскольку цены на них окажутся заметно ниже, чем сейчас просят даже за некоторые Lada. Еще лучше дела пойдут, если компаниям дадут возможность локализации производства машин на территории нашей страны.

Впрочем, сами индийцы пока не спешат к переориентации локального бизнеса на экспортный. А ряд экспертов и вовсе относится к такой идее скептически. Так, например, глава Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани считает, что локализация автомобилей индийских марок в России не имеет никакого смысла, поскольку они изначально не подготовлены к российским условиям эксплуатации.

По мнению эксперта, такие машины попросту не будут выдерживать российских холодов, которых не бывает в Индии.

Лучшим решением для своих партнеров Котвани назвал стремление к развитию собственного автопрома, который при должных усилиях вполне может производить более качественные автомобили, чем это делает даже Toyota.