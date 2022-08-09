Новый большой кроссовер Audi Q9: раскрыты первые подробности

Компания Audi вынашивает планы по запуску в продажу нового трехрядного кроссовера, которому будет отдан статус флагмана марки, уже несколько лет и даже, по слухам, успела начать первые тестовые испытания первых прототипов Q9.

На сегодняшний день самым крупным кроссовером в линейке Audi как ни странно является отнюдь не модель Q8, а вседорожник Q6, продажи которого совсем недавно начались в Китае. В его основе лежит Volkswagen Teramont. Впрочем, за пределы «Поднебесной» вседорожник не выпустят, поэтому на роль полноценного флагмана теперь готовят полностью новую модель под названием Q9.

По предварительной информации, в Ингольштадте уже определились со сроками дебюта этой модели, запланировав премьеру большого кроссовера на 2025 год.

Подробностей о проекте пока практически нет, но уже понятно, что в основе Audi Q9 будет лежать архитектура MQB. Автомобиль должен получить внушительные габариты, став самым большим SUV-представителем линейки «Ауди».

Единственное, о чем пока неизвестно, планируется ли выход Q9 в Европе или же новый кроссовер станет прерогативой исключительно рынков США и Китая. Если модели все же дадут «зеленый свет» в «Старом Свете», то кроссовер должен оказаться грозным конкурентом BMW X7 и Mercedes-Benz GLC.

Пока же проект Audi Q9 покрыт плотной завесой тайны и рассекречивать его (по крайней мере в ближайшее время) немцы явно не планируют. Единственное, что пока можно сказать точно, новинка окажется крупнее «китайского» Audi Q6, длина которого составляет 5099 мм, ширина – 2014 мм, высота – 1784 мм, а размер колесной базы равен 1784 мм.