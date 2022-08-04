Порт Владивостока не справляется с потоком машин, отправляемых из Японии в Россию

С укреплением курса рубля по отношению к иностранным валютам, а также дефицитом товарных машин в стране, в России наметилась тенденция на приобретение автомобилей из-за границы. Среди популярных направлений, как и прежде, остается Япония, к которой присоединились Объединенные Арабские Эмираты и страны Юго-Восточной Азии. Но, неоспоримым лидером в этом списке по-прежнему остаётся «Страна восходящего солнца».

По информации издания «Восток Медиа», спрос на автомобили из Японии, переправляемые в Россию, в последние месяцы вырос настолько, что порт Владивостока находится на грани переполнения. Места на стоянках уже практически нет, поскольку импортеры не успевают доставлять машины своим клиентам.

Как отмечает источник, в период с марта по июль 2022 года объем перевозок легковых автомобилей из Японии в России увеличился в три раза и останавливаться этот поток, похоже, не намерен.

Министерство иностранных дел Японии связывает столь высокий спрос со стороны россиян на легковушки с островов резким укреплением курса рубля по отношению к местной иене. Только благодаря этому обстоятельству с начала года японские иномарки подешевели для жителей России примерно на 60 процентов по отношению к предыдущим ценам.

Другой фактор – относительно простая процедура перевода денег от покупателя к импортеру, в которой пока не введено никаких дополнительных сложностей в виде комиссий или проблем с доставкой средств до адресата.

Как ранее стало известно Daily-Motor.Ru, одной из наиболее популярных моделей для доставки в Россию из Японии является рамный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который в среднем может обойтись покупателям в сумму порядка 2,9 миллионов рублей. Для сравнения, минимальная розничная цена этой модели в России в самом простом оснащении начинается с отметки почти в 4 миллиона рублей.