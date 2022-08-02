Как будет выглядеть новое поколение Toyota Camry: первые рендеры

Совсем недавно Toyota Camry пережила в Японии плановое обновление, которое должно стать последним до ее смены поколения, запланированного на 2025 год. Как будет выглядеть реформенная 4-дверка пока остается загадкой, но независимые дизайнеры уже взялись за карандаши и продемонстрировали возможный вариант дизайна «тойотовского» седана D-класса.

В основе рендеров новой Toyota Camry использовались автомобили семейства Crown, представленные в середине июля в нескольких типах кузовов. В частности – концепт Crown Sport. И результат, надо сказать, получился весьма впечатляющий.

Предполагается, что «Камри» перейдет в новую генерацию в 2024 или 2025 годах. О машине известно совсем мало, но японская пресса пишет о возможной радикальной смене дизайна, что отлично демонстрируется на изображениях независимых дизайнеров.

Toyota Crown Sport Concept обладал формой кроссовер-седана, однако авторы рендеров изменили его пропорции и дизайн, чтобы он больше подходил кузову актуальной Camry.

В передней части следующего поколения Camry выделяются новые светодиодные фары, выполненные в виде когтей омара, а также агрессивная черная радиаторная решетка. Венчают картину черные глянцевые колесные диски.

Корма во многом повторяет дизайн концепта Crown Sport, включая в свое оснащение светодиодные фонари, объединенные тонкой светящейся полосой.

О технической части модели пока информации практически нет, но, скорее всего, новая Camry сохранит прежнюю архитектуру GA-K. Некоторые источники утверждают, что Toyota может увеличить колесную базу новинки, чтобы добавить дополнительного пространства в салоне, но пока это только слухи.

Что касается силовых агрегатов, то японские СМИ утверждают, что «Тойота» откажется от 3,5-литрового атмосферника V6, который заменит на новый 2,4-литровый 4-цилиндровый «наддувный» мотор мощностью около 265 лошадиных сил и 420 Нм.