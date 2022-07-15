Новый Toyota Crown получил четыре типа кузова

Компания Toyota представила новое поколение модели Crown (16 по счету генерация). Автомобиль получил сразу четыре типа кузова: седан, кроссовер, универсал и спортивный «паркетник». В отличие от всех своих предшественников, новое семейство Crown позиционируется как глобальное, поэтому будет поставляться в 40 стран мира.

В качестве базовой версии выступит SUV, представляющей собой смесь кроссовера и седана. Длина новинки составляет 4928 мм, ширина – 1839 мм, высота – 1539 мм, а размер колесной базы равен 2850 мм. «Приподнятый» фастбэк получил массивные бамперы, нетривиальную оптику, а также кроссоверный пластиковый обвес по периметру кузова.

Интерьер модели обзавелся большими 12,3-дюймовыми дисплеями, а дополнили картину оригинальное 3-спицевое рулевое колесо и широкий центральный тоннель, над которым установлен нефиксируемый селектор коробки передач.

Линейка двигателей кросс-седана будет включать в себя две версии гибридных силовых агрегатов на 186 и 272 лошадиные силы(221 и 460 Нм момента соответственно). В основе первой будет лежать 2,5-литровый «атмосферник», а второй – 2,4-литровый «наддувный» мотор. Связку обоим составит никель-гибридные батареи.

Цены на кросс-седан уже объявлены. За новый Crown будут просить от 4 миллионов 350 тысяч до 6 миллионов 50 тысяч иен (1 миллион 820 – 2 миллиона 500 тысяч рублей по текущему курсу).

Никаких подробностей о трех других модификациях «Краун», кроме фотографий, пока нет. Все они отличаются друг от друга не только типом кузова, но и дизайном. Так что не исключено, что различия окажутся и в техническом плане.