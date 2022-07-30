В Узбекистане стартовала сборка конкурента Lada Vesta

В июле предприятие UzAuto Motors, базирующееся в Узбекистане, запустило в производству первую модель, созданную на платформе General Motors GEM. Ей оказался кроссовер Tracker, сменивший поколение. Но останавливаться на этом завод в Асаке не собирается и уже начал предсерийную сборку родственника «Тракера» по модульной архитектуре – седана Chevrolet Onyx.

Четырехдверка «Оникс» представляет собой компактный семейный седан бюджетного сегмента. По позиционированию модель можно сравнить с российской Lada Vesta. Длина машины составляет около 4,5 метров.

Официальный дебют Chevrolet Onyx второго поколения состоялся еще в 2019 году. С тех пор автомобиль встал на конвейер трех стран: Китай, Бразилия и Мексика.

Пока с конвейера завода в Узбекистане сошел только один экземпляр Onyx, тогда как серийное производство модели планируют наладить в начале 2023 года.

В качестве двигателя для новинки должен выступить 1,2-литровый бензиновый «наддувный» мотор, выдающий 132 лошадиные силы и 197 Нм крутящего момента. Связку ему составит шестискоростная автоматическая трансмиссия.

Предполагалось, что в 2022 году из Узбекистана в Россию начнутся поставки четвертой генерации кроссовера Tracker, а затем, в 2023-м, наладят отправку и седана Onyx.

Впрочем, с недавних пор перспективы появления новых моделей Chevrolet от «UzAuto Motors» выглядят как крайне неопределенные. General Motors объявил об уходе с российского рынка, а узбекский завод остановил поставки всей своей актуальной модельной линейки к нам еще в конце июня.