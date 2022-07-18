Кроссовер Chevrolet Tracker встал на конвейер в Узбекистане, но не приедет в Россию

В конце 2021 года завод «UzAuto Motors», расположенный в Узбекистане, анонсировал планы по запуску в производство нового, второго по счету поколения кроссовера Chevrolet Tracker. В качестве ориентировочных сроков старта выпуска «паркетника» называлась середина 2022 года. Спустя полгода с объявления проекта компания подтвердила, что начинает сборку нового «паркетника».

Модель сходит с конвейера предприятия в узбекском городе Асака методом полного цикла, включающим в себя как сварку, так и окраску кузовов.

В планы завода входит на первом этапе выпуск порядка 80 тысяч кроссоверов Tracker в год, после чего нарастить этот объем на несколько десятков машин. Официальные продажи автомобилей начнутся в конце лета этого года (30 августа).

Продавать Chevrolet Tracker планируют сразу в трех комплектациях: LS, LT и Premier. Вторая генерация «Трекера» построена на платформе GEM, лежащая также в основе модели Chevrolet Trailblazer. Длина машины составляет 4270 мм, ширина – 1791 мм, высота – 1602 мм, а размер колесной базы равен 2570 мм.

Узбекские варианты Tracker будут комплектоваться 3-цилиндровым «наддувным» бензиновым мотором рабочим объемом 1,2-литра, выдающим 132 лошадиные силы. В качестве трансмиссии выступит 6-скоростной «автомат».

В список оснащения модели войдут: климатическая система, система бесключевого доступа в салон, электропривод водительского кресла, светодиодная оптика, круиз-контроль и система полуавтономной парковки.

Вместе с анонсом в прошлом году старта производства Chevrolet Tracker из уст руководства узбекского завода прозвучала фраза, касающаяся намерения компании отправлять на экспорт такие кроссоверы в Россию. В качестве сроков назывался декабрь 2022 года. Впрочем, похоже реализовать эту задумку вряд ли будет возможно.

General Motors объявил об уходе из России, а поставки машин к нам из Узбекистана компанией «Узавтомоторс» остановились еще в конце июня.

Кроме того, сайт официального дистрибьютора узбекско-американских бюджетников недоступен уже почти месяц и при переходе на него выдает ошибку «404» (страница не найдена).