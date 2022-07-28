Hongqi показала обновленный седан H5, который заменит в России Mercedes и BMW

Относительно недавно на российский рынок изъявила желание выйти китайский автомобильная марка Hongqi. Бренд входит в состав государственного концерна FAW (First Automotive Works) и позиционируется как производитель люксовых моделей, которые по своему формату близки к Aurus. В число автомобилей Hongqi, которые могут появиться в России, входят как седаны, так и кроссоверы. Причем экспансия нашего рынка должна начаться как раз с «младшей» модели H5, которая накануне в Китае пережила обновление.

Длина обновленной модели составляет 4988 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1470 мм, а размер колесной базы равен 2920 мм. Таким образом, новый H5 немного длиннее, чем популярный в России седан Toyota Camry.

В сравнении предшественником рестайлинговый Hongqi H5 преобразился незначительно. Реформенной четырехдверке досталась более широкая радиаторная решетка, спроектированная экс-дизайнером Rolls-Royce Джайлс Тейлор.

Фирменный «гребешок» на капоте, ставший главным атрибутом моделей Hongqi, остался на месте. Но куда более существенные изменения произошли в салоне, где появились два 12,3- и 12,6-дюймовых дисплея, а также цифровая комбинация приборов диагональю от 7 дюймов.

Список двигателей на выбор состоит из трех вариантов: базовые седаны получили под капот полуторалитровую «наддувную четверку», выдающую 169 лошадиных сил и 258 Нм. Связку ей составляет семискоростная роботизированная трансмиссия.

В качестве альтернативы выступает гибридная силовая установка на базе аналогичного 1,5-литрового ДВС. Его отдача также равна 169 «силам», однако совокупная мощность с электромотором не уточняется.

Самые дорогие Hongqi H5 получат под капот 2-литровый 224-сильный двигатель, агрегатированный восьмиступенчатым «автоматом».

Цены на реформенный седан Hongqi уже объявлены. В Китае за него будут просить от 159 тысяч 800 юаней, что эквивалентно 1 миллиону 400 тысячам рублей. «Топовая» версия оценена в 199 тысяч 800 юаней или 1 миллион 750 тысяч рублей по текущему курсу.

Дебют марки Hongqi с ее новым седаном H5 запланирован на 4 квартал 2022 года. После него в продажу на нашем рынке также должны выйти более крупная 4-дверка H9, а также кроссовер HS5 и электрокар E-HS9.

Теоретически автомобили нового премиального китайского бренда могут заменить в России ушедший Mercedes-Benz, а также остановившую поставки своих машин на наш рынок BMW.

Ранее стало известно о том, что компания Hongqi в процессе развития своего бизнеса в России может предложить покупателям гарантийные условия, аналогов которых у нас сейчас не существует. Речь идет о так называемой «пожизненной гарантии» на автомобили.