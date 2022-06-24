Китайский Hongqi может предложить пожизненную гарантию на свои автомобили в России

Недавно стало известно о том, что в Россию может прийти новый автомобильный бренд, который позиционируется как конкурент российскому Aurus. На таких машинах ездят первые лица КНР, а также известные «поднебесные» бизнесмены. Марка Hongqi входит в состав концерна FAW и уже начала сертификацию своих автомобилей для начала продаж на российском рынке. По неофициальной информации, компания может предложить необычные для россиян гарантийные условия, аналогов которых у нас сейчас не существует.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, китайский автопроизводитель Hongqi в целях привлечения покупателей может пойти на аналогичный шаг, который активно применяется им в Китае, предоставляя первому покупателю любой из своих моделей пожизненную гарантию.

В списке моделей Hongqi, продажи которых планируется наладить в России, значатся три седана и один кроссовер. Самой «младшей» в иерархии является 4-дверка H5, которая фактически представляет собой глубоко модернизированную Mazda6.

Далее идет более крупный седан H7, а венчает линейку легковушек аналог Mercedes-Benz S-Class автомобиль с индексом H9.

Hongqi H9

При этом флагманом в модельном ряду компании является далеко не седан H9, а электрический кроссовер E-HS9.

Судя по всему, все «старшие» модели, включая «батарейный» вседорожник, будут позиционироваться у нас как автомобили люксового сегмента, что гарантирует соответствующую цену. Однако самый доступный седан H5, за который в Китае просят при пересчете на российскую валюту около 1 миллиона 200 тысяч рублей, вполне может стать массовым продуктом.