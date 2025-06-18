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Подержанный китайский седан приобрели за 118 миллионов рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Раньше считалось, что китайские автомобили должны быть недорогими, но в последнее время это мнение все чаще опровергается роскошными моделями из «Поднебесной» с баснословным ценником.

Накануне этот тезис вновь в пух и прах был разбит покупателем из ОАЭ, который приобрел подержанный китайский седан по цене в 1,5 миллиона долларов (почти 118 миллионов рублей).

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Речь идет о некоем бизнесмене с российской фамилией, который предпочел купить редкую 4-дверку премиальной марки Hongqi – Golden Sunflower Guoli Lanting Yayun.

Машина создавалась с использованием смеси современных технологий и традиционных китайских ремесел, обладая роскошным внешнем и внутренним убранством.

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Консоль и дверные панели седана изготавливались с использованием техники бескаркасного лакирования, которая подразумевает нанесение 28 слоев натурального лака и инкрустирование его перламутром.

На кузове машины можно разглядеть отрывки из «Ланьтинцзи Сюй» – китайского каллиграфического произведения, написанного более 1,5 тысячи лет назад. Текст из поэмы можно проецировать на приборную панель, а сцены из нее вышиты на спинках сидений. 

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Снаружи огромный 6-метровый лимузин выглядит как ретро-мобиль с круглыми фарами и широкой прямоугольной радиаторной решеткой с хромированными ламелями, расположенными в три ряда.

Под капотом машины работает мотор V8 мощностью 382 лошадиные силы. Несмотря на то, что автомобиль не является новым, его пробег близок к нулевой отметке. Седан уже отправился из Китая к своему новому владельцу.

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Фото:Соцсети

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