Китайский кроссовер Hongqi побил по плавности хода Bentley, оказавшись на одном уровне с Rolls-Royce

Китайская марка Hongqi, созданная концерном FAW и предлагающая люксовые автомобили, всегда считалась калькой на продукцию супер-премиальных автопроизводителей как Rolls-Royce и Bentley.

Более того, некоторые сомневались в том, что «поднебесный» бренд способен быть на уровне этих западных компаний по многим параметрам, в том числе по плавности хода. Но в реальности все оказалось иначе.

YouTube-канал «Fast» провел тест трех автомобилей: кроссовера Hongqi E-HS9 (продается в России официально по цене от 6 миллионов 730 тысяч рублей), а также моделей Rolls-Royce и Bentley. И результаты этих испытаний удивили даже самих организаторов.

Слева результат Rolls-Royce до теста, справа на скорости 40 км/ч – слева результат Hongqi до теста, справа во время теста на скорости 40 км/ч

Машинам предстояло проехать ухабистую дорогу, при этом не расплескав воду из бокала на скорости в 40 километров в час. Таким образом проверялась плавность работы их подвесок. И несмотря на общий скепсис Hongqi завершил это испытание с таким же результатом, что и Rolls-Royce.

Слева – результат теста Bentley на скорости 40 км/ч, справа – Hongqi

При этом тест Bentley, напротив, оказался провальным. Проехав через линию лежачих полицейских, вода из бокала в салоне машины начала выплескиваться наружу.

Напомним, Hongqi E-HS9 оснащается электромотором и многорычажной подвеской. Машина укомплектована гидровтулками и пневматическими амортизаторами фирмы Vicoustic, которые способны динамически регулировать высоту машины.