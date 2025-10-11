Роскошный китайский внедорожник за 18 млн рублей обновился и встал на конвейер

Китайский бренд Hongqi, входящий в состав концерна FAW, объявил о начале производства обновленной версии своего роскошного внедорожника Guoyao (он же LS7). Прием заказов на него в «Поднебесной» стартовал еще месяц назад, но выпуск машины начался только сейчас.

Стоимость этой модели будет начинаться от 1 миллиона 560 тысяч юаней. При пересчете на российскую валюту это почти 18 миллионов рублей.

Длина исполинского внедорожника составляет 5,7-метра, а ширина и высота превышают отметку в 2-метра соответственно. Колесная база машины равна 3,3-метрам, клиренс – 22 см, а снаряженная масса – 3180 кг.

Обновленный Hongqi Guoyao

Внешне модернизированный Guoyao повторяет образ своего предшественника, выделяясь объемной радиаторной решеткой с набором вертикальных ламелей и головной оптикой с замысловатым внутренним рисунком в форме «глаза дракона».

В салоне внедорожник будет выглядеть так же, как раньше. Единственной разницей станет более широкий выбор цветовой палитры отделки. К прежним вариантам добавятся: орехово-каштановый/черный и льняно-бежевый/мягкий светло-коричневый.

Интерьер обновленного Обновленный Hongqi Guoyao

Арсенал машины должен включить в себя увеличенный набор электронных водительских ассистентов с фронтальной монокулярной камерой и адаптивный круиз-контролем, поддерживающим движение на максимальной скорости.

Силовая установка реформенного внедорожника Hongqi Guoyao была модернизирована. Прежний 4-литровый твин-турбированный бензиновый мотор V8, ранее выдававший не самые впечатляющие 360 лошадиных сил, был форсирован до 544 л.с. и 750 Нм.

Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 6,1-секунды.