Hyundai Solaris 3 поколения: появились новые подробности

Первые шпионские фотографии новой генерации бюджетного седана Hyundai Verna (в России продается под названием Solaris) появились в начале мая этого года. Причем сначала новинку запечатлели в родной Корее, а затем в Индии. Смена поколения Verna (в зависимости от рынка имя может быть Accent и Solaris) запланирована на конец этого – начало следующего года. С приближением дебюта модели в Сети начало появляться все больше подробностей о реформенном корейском бестселлере.

По информации Daily-Motor.Ru, благодаря новому языку дизайна, получившему название Sensuous Sportiness, Solaris 3 поколения (он же Verna или Accent) должен значительно измениться внешне по сравнению со 2 генерацией. Спереди седану должна достаться более широкая радиаторная решетка, расширяющаяся и переходящая в новую оптику.

Крыша автомобиля, запечатленного недавно на автовозе в Индии, намекает на то, что с переходом в новое поколение Verna/Accent/Solaris будет выглядеть уже не как традиционный седан, а как фастбэк. Кроме того, похоже, что ему достанутся точно такие же угловатые фонари, которые ранее использовались в новой Elantra.

Предполагается, что переезд на новую «тележку» позволит сделать Verna/Accent/Solaris крупнее, чем был его предшественник, но габариты 4-дверки пока держатся в секрете.

В салоне можно будет рассчитывать как минимум на дебют нового торпедо, а также информационно-развлекательной системы с увеличенным дисплеем, цифровой панели приборов и большого панорамного люка в крыше.

Что касается агрегатной линейки модели, то под капотом никаких серьезных перемен не ожидается. По крайней мере в Индии Verna сохранит 1,5-литровые бензиновый и турбодизельный агрегаты, которые переживут небольшую модернизацию, получив технологию «мягкий гибрид» и систему рекуперации кинетической энергии.