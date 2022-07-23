В России почти закончились складские запасы новых иномарок

Совсем недавно мы рассказывали о том, что на гигантских стоянках иностранных автопроизводителей скопились десятки тысяч машин, большая часть из которых приходилась на продукцию компаний: Kia, Hyundai, Haval и Geely. Тогда предполагалось, что автомобили отстаиваются перед отправкой их в дилерские центры, которые ввиду низкого спроса попросту не хотят переполнять собственные складские запасы. Теперь же, неожиданно для многих, выяснилось, что эти стоянки внезапно опустели.

По информации издания «Автоньюс», журналистам которого удалось сделать фотографии со складских площадок в Санкт-Петербурге, запасы новых иномарок в России подходят к концу.

«Северная столица» находится на третьей позиции по объемам реализации автомобилей на российском рынке. На ее долю приходится 7 процентов от общего объема продаваемых машин в стране, уступая только Москве и Московской области (16,3 и 8,8% соответственно). Местные дилеры получают в свое распоряжение автомобили с трех крупных терминалов, помимо которых в регионе расположены крупнейшие предприятия иностранных автопроизводителей Hyundai-Kia, Toyota и Nissan, находящиеся сейчас в режиме простоя.

Судя по опубликованным фотографиям, на всех стоянках количество автомобилей близко к нулю. Пустует даже распределительный терминал «Осиновая роща», ранее предоставлявший площадку для стоянки новых автомобилей с завода Hyundai. А «Северные ворота», где ранее хранились тысячи седанов Kia Rio, и вовсе не могут похвастать на своей парковки ни одной машины.

Аналогичная ситуация складывается и с терминалом «Рольф-Петролеспорт» вместимостью 10 тысяч автомобилей. Сейчас на нем можно насчитать лишь пару десятков машин.

Эта информация резко контрастирует с фотографиями, сделанными в Подмосковье, где стоянки недавно были буквально под завязку забиты новыми автомобилями. Похоже, что большая часть из поставлявшихся машин к дилерам шла в автосалоны из Санкт-Петербурга, а теперь, когда запасы там исчерпались, пришла пора постепенно опустошать столичные склады.

По мнению экспертов, нынешних запасов новых иномарок в России может хватить до конца 2022 года. При этом новых поставок большинства из них уже не будет, поскольку иностранные заводы в стране сейчас простаивают. Некоторые дилеры могут попробовать специально не выставлять автомобили в продажу, чтобы попытаться реализовать их дороже в условиях растущего дефицита.