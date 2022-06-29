Россиянам оказались не нужны иномарки. На складах скопились тысячи машин

С весны дилеры взвинтили цены на новые автомобили иностранного производства, ссылаясь на дефицит машин в стране и остановку многих зарубежных предприятий на территории России. Однако в последствии ситуация сложилась таким образом, что сами россияне перестали спешить с покупкой новых иномарок из-за рекордно высоких прайсов.

В Подмосковье на гигантских стоянках обнаружились десятки тысяч новых автомобилей немецких и азиатских брендов. Превалирующей частью среди них являются машины компаний Kia, Hyundai, Haval и Geely. Все они ожидают отгрузки в дилерские центры, однако из-за низкого спроса делать это не имеет никакого смысла.

По информации издания «Autonews», склады корейских компаний Hyundai и Kia состоят из моделей Tucson, Santa Fe, Palisade, Elantra и Sonata, а также K5, Soul, Ceed, Cerato, Sorento, Carnival, Picanto, Seltos и Stinger. Кроме того, среди них можно обнаружить и автомобили премиальной марки Genesis.

Помимо корейских моделей на стоянках дилеров журналисты заметили и ряд моделей китайских брендов, таких как Haval, Great Wall и Geely (Jolion, F7 и F7x, Poer, а также Coolray, Atlas Pro и Tugella соответственно).

Кроме того, определенный запас автомобилей имеется и у японской Mazda с кроссовером CX-5, а также американского концерна General Motors с вседорожниками Chevrolet Trailblazer, Tahoe и Escalade.

Начать отгрузку машин с переполненных складов можно будет только после того, как собственные складские запасы дилеров окажутся опустошен, однако этого пока не происходит.

Рынок практически остановился, а россияне не горят желанием покупать иномарки, цены на которые продолжают устанавливать новые рекорды.