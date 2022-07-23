Новый «ЗАЗ Таврия 2022» показали на компьютерных фотозарисовках

Совсем недавно в России был возрожден советский бренд «Москвич» и ходят слухи, что в будущем к нему могут присоединиться и другие легендарные отечественные марки той эпохи. Аналогичная ситуация может произойти и с Запорожским автомобильным заводом «ЗАЗ», который не исключает перезапуск производства. Независимые дизайнеры решили пофантазировать на этот счет, подготовив рендеры нового «ЗАЗ Таврия».

Многие автомобилисты со стажем хорошо помнят компактный хэтчбек ЗАЗ-1102 Таврия (о нем на нашем портале даже вышла большая статья, в которой мы разобрали все причины его неудач).

Этот компактный и практичный автомобиль, пришедший на смену давно устаревшему Запорожцу, имел перспективы стать массовым продуктом, но что-то пошло не так. Тем не менее, он все же сумел продержаться на конвейере достаточно долго – с 1987 по 2007-й год (20 лет).

Авторы опубликованных рендеров решили сохранить новому «ЗАЗ Таврия» компактные размеры, а также кузов хэтчбек. Кроме того, машина получила клиновидный силуэт и заимствует многие кузовные линии у оригинальной модели. Родство между автомобилями прослеживается даже в дизайне колесных дисков новинки, который перекликается с внешним видом колпаков «старой» Tavria.

В угоду практичности современный ЗАЗ-1102 наградили бамперами из неокрашенного пластика, а черные пороги и заостренная форма передней части кузова перекочевали к нему из реальной модели.

В остальном же потенциально возрожденная «Таврия», показанная на компьютерных фотозарисовках, представляет собой современный 3-дверный хэтчбек европейского А-класса, напоминающий по стилю проекты Honda e, Renault 5 и Hyundai Ioniq 5.

Разумеется, ни о каком возрождении «ЗАЗ Таврии» на данный момент не может идти и речи. Завод «ЗАЗ» находится в непростом положении, которое пока не позволяет ему осуществлять даже крупноузловую (отверточную) сборку автомобилей иностранных марок.

В теории помочь с запуском новой «Таврии» могли бы китайцы, но «поднебесные» производители вряд ли решатся на этот шаг, поскольку он связан с риском наложения вторичных санкций.