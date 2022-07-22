Стало известно, сколько будет стоить ГАЗ Соболь NN

Накануне «Группа ГАЗ» в официальном письме, разосланном российским автомобильным изданиям (имеется распоряжении Daily-Motor.Ru), сообщила о том, что планирует начать продажи нового «Соболь NN» в четвертом квартале 2022 года. Всех подробностей (в том числе порядок цен) автопроизводитель не раскрыл, однако инсайдерам все же удалось разузнать некоторую информацию по этому поводу.

По информации телеграм-паблика «Русский автомобиль», ссылающегося на собственные источники внутри «Группы ГАЗ», стоимость «ГАЗ Соболь NN» будет начинаться с отметки в 2 миллиона 400 тысяч рублей.

Для сравнения, актуальный «Соболь» сейчас продают почти за 2 миллиона рублей, однако это бензиновая и полноприводная версия, тогда как новый «Соболь NN» будет на первых порах предложен покупателям в дизельной и заднеприводной модификации.

В качестве двигателя для новинки выступит 2,8-литровый 149-сильный агрегат Cummins ISF, работающий на «тяжелом топливе». Аналогичный мотор сейчас используется для семейства «ГАЗелей Next» и других моделей «NN».

Более того, если верить данным этого паблика, прием заказов на модель стартует в октябре. Первыми в продажу поступят грузовые (цельнометаллический грузовой фургон) и грузопассажирские (фургон-комби) модификации. Тогда как полностью пассажирская версия дебютирует не раньше осени 2023 года.

В планы компании входит сделать «Соболь NN» одним из самых высоколокализованных коммерческих автомобилей в России с уровнем 83%. Помочь в этом должен запуск на мощностях Горьковского автозавода производства собственных бензиновых и дизельных двигателей. Проект пока находится в стадии подготовки.