«ГАЗ» готовится к началу производства «Соболь NN»

Крупнейший российский производитель коммерческой техники – «Группа ГАЗ» – работает над подготовкой к началу серийного выпуска нового поколения модели «Соболь» с приставкой «NN» (New Generation). Массовое производство автомобиля стартует в 2022 году.

Как стало известно редакции Daily-Motor.Ru, на мощностях Горьковского автозавода уже ведется модернизация конвейера, которая должна позволить начать сборку «Соболь NN» в 4 квартале этого года. Инвестиции в проект оцениваются в 3 миллиарда 250 миллиона рублей, 828 миллиона из которых приходятся на льготный заем Фонда развития промышленности (ФПР).

Модернизация мощностей предприятия включает в себя установку новых линий сварки, организацию выпуска нового облегченного заднего моста с односкатной ошиновкой, а также расширение производства штампованных деталей. Помимо всего этого, на заводе обновляют окрасочное и сборочное оборудование.

Модель «Соболь NN» представляет собой этап развития новой архитектуры, предназначенной для коммерческих автомобилей «ГАЗ». Предполагается, что новинка будет пользоваться высоким спросом среди служб доставки и компаний, занимающихся онлайн-торговлей.

На первом этапе планируется начать выпуск грузового и грузопассажирского фургонов «Соболь NN», а в дальнейшем расширить этот список другими модификациями.

Как отмечают в самой «Группе ГАЗ», серийный «Соболь NN» станет самым локализованным коммерческим автомобилем новой генерации в России. Кроме того, в будущем модель получит собственный бензиновый мотор и новый легкий дизельный двигатель, производить которые планируют на мощностях самого Горьковского автозавода. С учетом этих планов уровень локализации нового поколения «Соболя» составит 83 процента.

Предсерийный вариант модели «Соболь NN» был представлен в июне этого года. Автомобиль дебютировал в версии трехместный грузовой фургон. Его длина составила 5120 мм, а высота — 2430 мм, а объем кузова оказался равен 7,8 куб. метров. В будущем линейка «Соболь NN» включит в себя фургоны с однорядной и двухрядной кабинами, высота кузовов которых может варьироваться, а также микроавтобусы.

О проекте полноприводного «Соболя» нового поколения (такая версия есть у актуальной генерации модели) пока ничего неизвестно.