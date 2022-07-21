ДомойАвтоновости сегодня«ГАЗ» готовится к началу производства «Соболь NN»

«ГАЗ» готовится к началу производства «Соболь NN»

От: Алексей Шмидт
Соболь NN

Крупнейший российский производитель коммерческой техники – «Группа ГАЗ» – работает над подготовкой к началу серийного выпуска нового поколения модели «Соболь» с приставкой «NN» (New Generation). Массовое производство автомобиля стартует в 2022 году. 

Как стало известно редакции Daily-Motor.Ru, на мощностях Горьковского автозавода уже ведется модернизация конвейера, которая должна позволить начать сборку «Соболь NN» в 4 квартале этого года. Инвестиции в проект оцениваются в 3 миллиарда 250 миллиона рублей, 828 миллиона из которых приходятся на льготный заем Фонда развития промышленности (ФПР).

Соболь NN на выставке Комтранс 2021 1

Модернизация мощностей предприятия включает в себя установку новых линий сварки, организацию выпуска нового облегченного заднего моста с односкатной ошиновкой, а также расширение производства штампованных деталей. Помимо всего этого, на заводе обновляют окрасочное и сборочное оборудование. 

Модель «Соболь NN» представляет собой этап развития новой архитектуры, предназначенной для коммерческих автомобилей «ГАЗ». Предполагается, что новинка будет пользоваться высоким спросом среди служб доставки и компаний, занимающихся онлайн-торговлей. 

Соболь NN на выставке Неделя российского ритейла 2022 1

На первом этапе планируется начать выпуск грузового и грузопассажирского фургонов «Соболь NN», а в дальнейшем расширить этот список другими модификациями. 

Соболь NN на выставке Иннопром 2022 1

Как отмечают в самой «Группе ГАЗ», серийный «Соболь NN» станет самым локализованным коммерческим автомобилем новой генерации в России. Кроме того, в будущем модель получит собственный бензиновый мотор и новый легкий дизельный двигатель, производить которые планируют на мощностях самого Горьковского автозавода. С учетом этих планов уровень локализации нового поколения «Соболя» составит 83 процента. 

Предсерийный вариант модели «Соболь NN» был представлен в июне этого года. Автомобиль дебютировал в версии трехместный грузовой фургон. Его длина составила 5120 мм, а высота — 2430 мм, а объем кузова оказался равен 7,8 куб. метров. В будущем линейка «Соболь NN» включит в себя фургоны с однорядной и двухрядной кабинами, высота кузовов которых может варьироваться, а также микроавтобусы.

О проекте полноприводного «Соболя» нового поколения (такая версия есть у актуальной генерации модели) пока ничего неизвестно.

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Популярные автомобильные вопросы:

В тренде:

Новейший сочлененный самосвал «КАМАЗ Геркулес-40» показали на видео

Официальная премьера первого в линейке Камского автозавода сочлененного самосвала с индексом 6561 состоялась осенью прошлого года. Машину показали на выставке коммерческой техники «Комтранс-2021». Ее...

Отмененный Volkswagen Phaeton II впервые показали на видео

На складах скопились миллиарды микрочипов, но их нельзя установить на автомобили

Стало известно, как будет выглядеть новый полноприводный автобус «КамАЗ»

Как сломавшийся Hummer H1 вызволяют из каменистой пустыни показали на видео

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+