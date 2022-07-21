Отмененный Volkswagen Phaeton II впервые показали на видео

Совсем недавно компания Volkswagen решила рассекретить дизайн несостоявшегося премиального седана Phaeton второго поколения, который так и не смог добраться до конвейера из-за дизельного скандала в середине прошлого десятилетия. А теперь машину в деталях впервые показали на видео.

В том, что ту или иную модель отправляют под списание на поздней стадии разработки, нет ничего необычного, но в случае с проектом D2 (именно такой индекс носил Phaeton II), все не так очевидно. Компания упустила возможность запуска модели из-за «Дизельгейта», а когда вернулась к проекту оказалось, что подобные седаны уже никому не нужны, поскольку весь спрос с этого сегмента плавно перетек в класс SUV (кроссоверы и внедорожники).

Предполагалось, что длина машины составит более 5300 мм, а в ее оснащении будут использованы самые современные технологии Volkswagen Group, которые использовались в новейшей Audi A8.

В основе модели лежала платформа MLB Evo. «Фольксвагеновцы» щедро использовали в дизайне седана хром, в том числе сделав акцент на нем в блестящих 21-дюймовых колесных дисках и многих элементах отделки. В модном интерьере была применена концепция Innovision, которая в последствии дебютировала в Touareg.

Phaeton II соответствовал всем требованиям к роскошным автомобилям, начиная от вентиляционных отверстий в центральных стойках и заканчивая развлекательной системой для пассажиров на задних сидениях и доводчиках дверей. Отделка интерьера отличалась обилием кожи и алькантары, а также деревянных и металлических поверхностей.

Что интересно, во втором Phaeton должны были дебютировать электрохромные боковые окна, которые сейчас используются исключительно в моделях ультра-высокого класса. Одним нажатием кнопки водитель мог переключаться с непрозрачного стекла на прозрачное и наоборот.

К сожалению для многих фанатов этой модели и самого Volkswagen дебютировать ей так и не удалось, однако в последствии ряд технологических разработок для отмененного Phaeton II все же перекочевал в кроссовер Touareg.

Что касается возрождения проекта, то речи об этом уже не идет. А учитывая, что компания решилась его полностью рассекретить спустя столько лет, фактически говорит о том, что на нем поставлен жирный крест.