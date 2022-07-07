Volkswagen показал, как должен был выглядеть Phaeton II

Компания Volkswagen выложила в открытый доступ официальные изображения второго поколения премиального седана Phaeton. Автомобиль был разработан еще в середине прошлого десятилетия, однако до конвейера так и не добрался из-за «дизельного» скандала, разразившегося осенью 2015 года.

Причиной, по которой в «Фольксваген» все же решили рассекретить дизайн несостоявшейся модели, стало празднование 20-летнего юбилея с дебюта первой генерации Phaeton.

В основу Phaeton II должна была лечь модульная архитектура MLB Evo, которая позже использовалась при разработке Audi A8, Volkswagen Touareg и многих других габаритных моделей немецкого концерна. Судя по опубликованным официальным изображениям, несмотря на смену поколения «Фаэтон» сохранил бы большинство визуальных решений, свойственных его предшественнику, однако все они пережили процедуру модернизации и осовременивания.

Так, к примеру, представительскому седану VW должна была достаться полностью светодиодная светотехника, а также широкая радиаторная решетка, выполненная из хрома.

Разработкой экстерьера Phaeton II занимался Йозеф Кабан, который в период с 2008 по 2017 годы работал в компании Skoda на должности главного дизайнера.

Volkswagen успел выпустить только один экземпляр второй генерации «Фаэтон», после чего проект был закрыт. Машина представляла собой демонстрационный образец для проведения официальных презентаций.

С «дизельгейтом» немецкий автогигант пережил непростые годы, однако когда скандал постепенно стал утихать возвращаться к идеи возрождения проекта не имело уже никакого смысла ввиду того, что спрос на подобные габаритные седаны к этому времени сошел на нет.