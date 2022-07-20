транспортный налог отмена

Идея отмены транспортного налога в России поднимается в Госдуме ежегодно, однако с такой же регулярностью подобные законопроекты отклоняются. В последний раз тема поднималась весной 2021 года, однако как и все предыдущие была сведена на нет. Но теперь, похоже, эта инициатива может стать реальностью, правда с определенными нюансами.

По информации газеты «Известия», в России могут ввести временную заморозку транспортного налога. Таким образом, речь идет скорее не об отмене, а о моратории. В качестве сроков действия меры называют два-три года. Затронуть она должна исключительно тех, кто приобретает отечественные автомобили.

В заметке издания отмечается, что Минпромторг уже поддержал эту идею, которая должна оказаться одной из множества других, предназначенных на поддержку российского автопрома, столкнувшегося с одним из серьезнейших кризисов в своей истории. При этом в Минфин такое предложение пока не поступало, однако ведомство готово его рассмотреть в случае получения соответствующего документа.

Транспортный налог был введен в России в 2003 году. Его ставка рассчитывается на основе вида и мощности двигателя автомобиля, а также региона его регистрации.

С учетом того, что новая инициатива касается исключительно отечественных моделей, двигатели которых не могут похвастать высокой производительностью (до 150 л.с.), экономия простых автомобилистов в случае, если проекту дадут «зеленый свет», составит не более 10 тысяч рублей в год.

Куда более существенной мерой по поддержке автопрома эксперты называют перезапуск госпрограмм льготного автокредитования, позволяющих получить скидку до 25% на автомобили Lada, «УАЗ» и «ГАЗ» с ценой до 2 миллионов рублей. 35 процентов от стоимости с учетом нее смогут сэкономить покупатели электромобилей российского производства, работа над большинством из которыми сейчас ведется полным ходом (бренд Evolute, возрожденный «Москвич» и другие).