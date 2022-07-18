Первый российский электрокроссовер от «Алмаз-Антей» E-Neva показали на видео

В конце прошлого года крупнейший российский холдинг «Алмаз-Антей», занимающийся разработками в воздушно-космической отрасли, анонсировал массовый электрокроссовер под названием E-Neva, который позиционируется самой компанией как конкурент американскому Tesla Model Y. Дизайн автомобиля уже зарегистрировали в Роспатенте, а теперь появилось первое полноценное видео, демонстрирующее его «вживую».

Ранее машина уже демонстрировалась публике, но в качестве модульной платформы для целого семейства подобных автомобилей, однако на этот раз в объективы журналистов попал ходовой макет электрокара.

Презентация E-Neva состоялась в стенах Нижегородского предприятия, входящего в структуру «Алмаз-Антей». Холдинг известен тем, что ранее отметился разработкой зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» и других средств ПВО. Видеоролик, в котором за рулем машины проехался недавно назначенный на должность вице-премьера РФ Денис Мантуров (глава Минпромторга), опубликовало сообщество «Русский автомобиль».

Видео: Русский автомобиль

Согласно новой информации, кроссовер E-Neva относится к сегменту компакт-SUV (его длина составит около 4500 мм. Таким образом, по габаритам модель окажется сопоставима с Volkswagen Tiguan. Автомобиль получит 5-местный салон, но сможет похвастать одной из самых длинных колесных баз в сегменте, что обеспечит внушительным запасом пространства для ног пассажиров второго ряда без ущерба для объема багажника (610 литров).

В салоне кроссовера установят мультимедийную систему с 15-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровую панель приборов, выполненную в виде планшета, нависающего над торпедо, а также предусмотрят проекционный экран.

Приводить в движение E-Neva будут электрические двигатели с крутящим моментом 824 Нм, что позволит разгонять машину с места до 60 километров в час всего за 2,7-секунды. Максимальная скорость модели составит 197 километров в час. Заявленный показатель запаса хода электрического кроссовера равен 463 километрам.

Когда E-Neva встанет на конвейер пока неизвестно, но в качестве предварительных сроков называется отрезок от 2025 до 2030 года.