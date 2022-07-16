Российский люксовый внедорожник Aurus Komendant выехал на финальные тесты

Российская премиальная автомобильная марка Aurus готовится к расширению своего модельного ряда первым внедорожником, который получит название Komendant. Премьера новинки должна состояться уже в этом году (предположительно, в конце лета). По крайней мере ранее это обещал глава Минпромторга Денис Мантуров. Впрочем, к дебюту «Комендант» пока не готов, ведь на днях его вывели на финальные тесты.

Как и полагается автомобилю, официальная презентация которого еще не состоялась, его кузов был оклеен плотным камуфляжем, скрывающим дизайнерские наработки.

Сертификат ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) новинка «Аурус» получила еще в сентябре прошлого года. Согласно информации, заключенной в этом документе, длина Komendant будет равна 5380 мм, ширина – 2004 мм, высота – 1820 мм. Вес машины составит 3235 кг, а клиренс – 200 мм.

Патентные изображения Aurus Komendant

Техническая сторона модели хоть еще и официально не рассекречена, но формально уже известна. Под капотом внедорожника должен расположиться тот же силовой агрегат, которым уже комплектуется седан Aurus Senat. Это 4,4-литровый бензиновый «наддувный» V8, сочетающийся с электрическим двигателем и девятискоростной автоматической трансмиссией фирмы Kate. Суммарная отдача силовой установки составит 598 лошадиных сил.

В планы Aurus входить продажа внедорожника Komendant не только в России, но и на экспортных рынках, в число котторых входят страны Средней Азии и Ближнего Востока, а также Китай.

Какой окажется цена российского конкурента Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga пока неизвестно, но за седан Senat компания Aurus сейчас просит от 24 миллионов рублей.