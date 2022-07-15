Стало известно, какая Lada не вернется на конвейер

«АвтоВАЗ» постепенно возвращает на конвейер модели, выпуск которых был остановлен этой весной. Дебютантом в этом списке стала Lada Granta, получившая «упрощенную» версию Classic 22, после которого возобновилась сборка внедорожника Lada Niva.

Третьей моделью «вазовцев», которая должна вернуть свое законное место на предприятии в Тольятти, станет универсал Largus. Его сборка вновь начнется уже на следующей неделе. Но есть одна модель, которой возвращение не светит (по крайней мере в этом году).

Речь идет о хэтчбеке Lada XRay, который самим «АвтоВАЗом» позиционировался как городской кроссовер. Автомобиль входит в список самых сложных для компании в сложившейся ситуации из-за низкого уровня локализации.

Как оказалось, степень локализации «ИксРей» даже ниже, чем у Largus, выпуск которого вот-вот возобновится. Этот фактор оказался серьезным препятствием на пути возвращения хэтчбека, построенного на французской платформе B0, на конвейер.

Что касается потерь «АвтоВАЗа» от такого решения, то они вряд ли окажутся существенными. XRay никогда не пользовался высокой популярностью, а по итогам 2021 года не вошел даже в пятерку самых продаваемых моделей Lada в России.

Объем реализации этого хэтчбека за 12 месяцев прошлого года составил всего 22 тысячи 107 единиц. Для сравнения, Lada Vesta за этот же период разошлась тиражом в 113 тысяч 698 машин, Lada Granta – 113 тысяч 212 штук, Lada Largus – 39 тысяч 541 автомобиль, а Lada Niva Legend и Lada Niva Travel – 25 тысяч 827 и 25 тысяч 415 единиц соответсвенно.