«АвтоВАЗ» может вернуть Lada Largus в строй раньше срока

«АвтоВАЗ» готовится вернуть на конвейер популярный универсал Lada Largus, который остается одной из самых проблемных моделей компании из-за большого количества иностранных комплектующих (фактически Largus – это Dacia Logan MCV). Изначально предполагалось, что выпуск «Ларгусов» возобновится 26 июля, однако по новой информации, начало производства модели перенесли на новую дату.

По информации паблика «Нетипичный АвтоВАЗ», ознакомившегося с обновленным производственным планом тольяттинского автогиганта, сварка кузовов универсала и их окраска стартует уже 19 июля, а конвейер начнет работать 22 июля, то есть на неделю раньше, чем ожидалось ранее.

В первый день возобновления производства компания планирует собрать порядка 100 «Ларгусов». Позже этот показатель должен вырасти в три раза – до 300 машин в день.

Напомним, автомобили Lada Largus собирали на линии B0, с которой также сходили хэтчбеки Lada XRay (по слухам их в этом году выпускать не будут).

С возобновлением производства «Ларгуса» эта модель «АвтоВАЗа» станет третьей, которую завод компании начнет выпускать впервые за последние месяцы.

Ранее российское предприятие запустило конвейер по сборке «упрощенных» Lada Granta, а затем Lada Niva Legend. Обе эти модели лишились большинства иностранных деталей, включая блоки ABS, подушки безопасности, систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», а также мультимедийных систем. Все эти компоненты планируется заместить в ближайшие месяцы, когда компания найдет новых поставщиков и решит вопросы с логистикой.