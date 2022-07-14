Обновленный Kia Seltos (2023): опубликованы новые «живые» фотографии

На глобальном рынке кроссовер Kia Seltos дебютировал в июне 2019 года и за последние три года обзавелся несколькими новыми вариантами, но теперь пришло время его планового рестайлинга. Фирменные изображения модели появились в Сети еще в конце июня, а на днях южнокорейские СМИ заметили обновленный «паркетник» на одной из парковок города Пусан.

С обновлением кроссовер получил более выразительную переднюю часть кузова с агрессивной радиаторной решеткой, увеличенным воздухозаборником в бампере и модернизированными светодиодными фарами.

Боковой профиль нового «Селтоса» в целом напоминает предшественника, который продается в России с 2020 года, тогда как корма оказалась немного переработана.

Ей достались новые фонари, которые теперь объединены визуально светодиодной горизонтальной полосой, а также перелицованный бампер.

Внутри кроссовера все изменения свелись к появлению новой мультимедийной системы с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, а также иного селектора АКПП, выполненного в виде шайбы. Он заменил традиционный рычаг.

Линейку двигателей рестайлинг, по слухам не затронул, поэтому на индийском рынке реформенный Seltos должны продолжить продавать с тем же набором моторов, включающих в себя как бензиновые, так и дизельные агрегаты.

Что касается перспектив обновления российской версии этого кроссовера, которая до апреля 2022 года собиралась на мощностях завода «Автотор» в Калининграде, то в ближайших планах ее нет. Сейчас Kia ищет возможности для того, чтобы хотя бы частично возобновить выпуск машин на прежней калининградской площадке, которая с разрывом логистических цепочек находится в глубоком простое в последние несколько месяцев.