Как будет выглядеть обновленный кроссовер Kia Seltos: первые официальные фотографии

Сборка кроссоверов Kia Seltos в России остановлена еще с апреля 2022 года, а завод «Автотор» в Калининграде, с конвейера которого сходили такие «паркетники», пока вынужден занимать своих сотрудников на земельных работах. Впрочем, это совсем не мешает обновлению глобальной версии того же «Селтоса», жизненный цикл его первого варианта исполнения подходит к концу. В Сеть утекли первые официальные фотографии корейского бюджетного «паркетника», демонстрирующие все изменения в его дизайне.

Судя по выложенным в интернет студийным снимкам, внешний облик Seltos с рестайлингом сохранит базовые черты. Основные перемены произойдут с передней и задней частями кузова.

Блок-фары сохранят свою форму, но сменят «начинку». Радиаторная решетка станет крупнее, а внутри нее в начальном варианте исполнения расположатся дополнительные сегменты светодиодных ДХО. Кроме того, модернизации подвергнется и форма переднего бампера.

Что касается изменений кормы, то эта часть кузова обзаведется иными задними фонарями, объединенными между собой горизонтальной светящейся полосой, а также получит другой бампер.

Изменения в интерьере включат в себя появление новой комбинации приборов диагональю 10,25-дюйма, которую совместят с дисплеем мультимедийной системы аналогичного размера. Традиционный селектор автоматической трансмиссии, судя по фотографиям, будет заменен на шайбу, а блок управления климат-контролем переформатирован.

Официальный дебют нового Kia Seltos должен состояться в рамках автомобильной выставки в южнокорейском Пусане, которая откроет свои двери журналистам и общественности уже в июле. Когда реформенный «Селтос» доберется до России и доберется ли вообще, пока остается только догадываться.