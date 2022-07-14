«АвтоВАЗ» планирует выпустить аналог кроссовера Toyota Corolla Cross от Lada

С приходом на «АвтоВАЗ» нового руководства концепция развития модельного ряда бренда Lada должна в корне поменяться. Уход компании Renault из России поставил под вопрос большинство если не все будущие проекты марки, включая новую Lada Niva и преемника Lada Granta, которые должны были построить на французской платформе CMF-B.

Новые глобальные стратегические планы компании лежат в плоскости собственных разработок, в которых не будет иностранных партнеров. Об этом рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, уточнив, что новые модели компании должны оказаться классом выше, чем нынешние.

Впрочем, для начала автопроизводителю предстоит разработать собственную платформу, которая будет предусматривать переход на автомобили из сегмента B в сегмент C.

«Будем делать шаги в сторону класса C», – заявил новый руководитель тольяттинского автогиганта, попутно отметив, что это потребует серьезного государственного финансирования.

Конкретные цифр топ-менеджер не озвучил, но издание «РИА Новости» пишет о том, что объем финансирования «будет соответствовать тренда мирового автопрома».

Ранее Соколов также намекал на планы компании по разработки собственного кроссовера, в основе которого будет лежать нынешний флагман марки Lada – семейство Vesta. Такой автомобиль по своему формату может оказаться аналогом Toyota Corolla Cross, который построен на платформе легковой модели Corolla.

Окончательная стратегия в отношении развития российского автопрома будет подготовлена до осени этого года. Исчезнут ли из нее все наработки, связанные с компанией Renault, пока доподлинно неизвестно.