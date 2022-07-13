Новый кроссовер Suzuki Grand Vitara показали на первых тизерах

Официальная премьера нового кроссовера компании Suzuki состоится на следующей неделе. Среднеразмерный «паркетник», которому предстоит расположиться на ступень выше обычной Vitara, будет построен в рамках кооперации «Сузуки» и «Тойота». В преддверии дебюта японцы опубликовали первые тизерные изображения новинки, частично демонстрирующие ее экстерьер.

Судя по фирменным картинкам, дизайн передней части кузова Grand Vitara окажется схож с недавно вышедшим в продажу на рынках развивающихся стран вседорожником S-Cross. Модели достанется «передок» с агрессивной черной радиаторной решеткой шестиугольной формы и большой эмблемой «Сузуки» в центре. Сквозь нее пройдет хромированная полоса, изогнутая по бокам, как бы соединяя между собой головную оптику автомобиля.

Что интересно, с представленным в начале июля Toyota Hyryder, который был спроектирован на той же платформе, внешне «Гранд Витара» не имеет ничего общего. Кроссовер получил более выраженный капот, широкий центральный воздухозаборник в бампере и искусственную «губу». Вместе с тем, корма новой Grand Vitara будет отличаться покатой линией крыши и светодиодными задними фонарями.

Предполагается, что компоновка салона Grand Vitara окажется похожа на новые Suzuki S-Cross и Toyota Hyryder. Что касается оснащения, то в него должны войти: панорамный люк в крыше, кожаная обивка салона, мягкая передняя панель, 9-дюймовый дисплей мультимедийной системы, цифровая панель приборов, камера кругового обзора и проекционный дисплей.

Техническая сторона нового кроссовера Suzuki со старым названием пока не раскрыта, но, скорее всего, она будет включать в себя два полуторалитровых гибридных двигателя, первый из которых получит мощность 101 лошадиную силу, а второй –171 л.с. (ему основную прибавку в 79 «сил» обеспечит более производительный электромотор). Благодаря литий-ионному аккумулятору запас хода гибридного варианта исключительно на электротяге составит до 25 километров.

Полный привод можно будет выбрать исключительно в версии с простым ДВС и «мягким» гибридом, тогда как вариант с более мощной гибридной установкой будет предложена только с переднеприводной компоновкой.