Suzuki выпустит новый кроссовер, который получит старое название Grand Vitara

Компании Toyota и Suzuki уже несколько лет являются партнерами на рынках развивающихся стран, используя наработки друг друга при создании новых «бюджетных» моделей. Так произошло и с последним их проектом, который Toyota назвала Urban Cruiser Hyryder. Позже у него должен появиться «побратим» от Suzuki, однако его официальное имя до сих пор было неизвестно. По документам автомобиль проходил под заводским индексом YFG. Теперь же стало известно, что для определено название. Оно оказалось старым.

Брата-близнеца Toyota Urban Cruiser Hyryder, дебютировавшего в начале июля, будут «величать» Grand Vitara.

Учитывая родство двух моделей новый кроссовер Suzuki получит те же габариты, что и его родственник от Toyota, имеющий длину кузова 4365 мм и колесную базу 2600 мм. Приставка Grand должна отделить эту модель от простой «Витары», которая заметно компактнее новинки (ее длина равна 4175 мм, а колесная база – 2500 мм).

С точки зрения «техники» что Urban Cruiser Hyryder, что Grand Vitara должны оказаться идентичными. Под капотом нового вседорожника Suzuki разместится полуторалитровый бензиновый мотор, выдающий 102 лошадиные силы, связку которому составит 48-вольтовый стартер-генератор. В качестве альтернативы выступит гибридная силовая установка производства Toyota, агрегатированная отдельным электрическим двигателем, работающим по циклу Аткинсона.

Официальный дебют Suzuki Grand Vitara запланирован на конец июля, но прием заказов на автомобиль уже стартовал. Как новинка «Сузуки», так и новоиспеченный кроссовер «Тойота», позиционируются «глобальными» моделями и будут поставляться на экспортные рынки. Входит ли в этот список Россия, пока неизвестно.