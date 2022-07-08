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Новый Kia Seltos: в Сети показали как будет выглядеть кроссовер вживую

От: Алексей Шмидт
Новый Kia Seltos

Первые официальные изображения обновленного кроссовера Kia Seltos были опубликованы в Сети еще в конце июня, однако официальная премьера модели пока не состоялась. Впрочем, это отнюдь не мешает корейцам обкатывать серийный вариант реформенного «Селтоса» по местным дорогам. Выложенные в интернет снимки являются первыми, на которых популярный «паркетник» Kia, переживший рестайлинг, можно рассмотреть вживую. 

Глобальная премьера Kia Seltos состоялась еще в июле 2019 года. Жизненный цикл текущего варианта подошел к концу, поэтому ему предстоит пережить плановое обновление. 

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Основные изменения, которые произошли с кроссовером, касаются его внешнего облика. Модели достались новые фары, схожие по дизайну с кроссвэном Carens, а также слегка измененный передний бампер и более выраженная воздушная заслонка, окруженная пластиковой защитной пластиной, имитирующей алюминий.  

Светодиодные дневные ходовые огни, доходящие до радиаторной решетки и «противотуманок», останутся нетронутыми, как и боковой профиль кроссовера. А вот корма изменится куда существеннее. Обновленному Seltos достанутся новые задние фонари, которые будут слегка расширены вниз и получат L-образную начинку. Перемене подвергнется также и задний бампер.

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«Живых» снимков интерьера нового «Селтоса» пока нет, но уже известно, что внутри Kia Seltos сможет похвастать наличием модернизированной мультимедийной системы с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем. Традиционный селектор трансмиссии заменят на поворотную шайбу.

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Какие перемены ожидают техническую сторону модели, пока неизвестно. Не исключено, что кроссовер сохранит прежнюю моторную линейку и гамму трансмиссий. 

В России, напомним, сейчас продается дореформенный Kia Seltos. Его гамма двигателей включает в себя 1,6- и 2-литровые бензиновые «атмосферники», а линейка трансмиссий состоит из «механики», «автомата», вариатора и «робота». 

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